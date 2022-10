Für Gänsehautmomente sorgten die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle (TK) Irschen in Belgien, genauer gesagt in Oostende. Die über 1200 Kilometer entfernte Hafenstadt an der Nordsee war Austragungsort der "Internationale Taptoe Belgie", einer Vorführung für Musik in Bewegung. Die Drautaler haben für ihre Marschmusik-Show 17 Stunden Busfahrt in Kauf genommen. "Es hat sich ausgezahlt", resümiert Obmann Reinhard Schneeberger. Insgesamt dreimal hat die Trachtenkapelle ihre Show aufgeführt. Pro Auftritt haben knapp 3000 musikbegeisterte Fans zugeschaut und zugehört.