Er gründete die Musikwochen Millstatt und im Jahr 1981 das Stiftsmuseum in Millstatt. Nun ist Franz Nikolasch im 90. Lebensjahr verstorben. Der Seelsorger und Liturgiewissenschaftler studierte nach der Matura am Marianum in Tanzenberg an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, wo er 1958 zum Priester geweiht wurde.