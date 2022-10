In Kooperation mit dem Kärntner Bildungswerk, vertreten durch den Landesobmann Peter Fercher, wurde in der Marktgemeinde Lurnfeld kürzlich das Buch "Juwelen unserer Kulturlandschaften", eine Sammlung von Flur- und Kleindenkmäler in Kärnten und Slowenien, präsentiert. Vizebürgermeister Bernhard Haslacher begrüßte die Verfasserin des Dokumentationsbandes, Monika Gschwandner-Elkins. Daraus vorgelesen hat Charles Elkins. Den Bildband gibt es im Gemeindeamt Lurnfeld zu kaufen.