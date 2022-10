Die Wiener Städtische Kundenservicestelle in Hermagor wurde umfassend renoviert und erstrahlt nun in neuem Glanz. Am Mittwoch wurde sie im Rahmen eines Tages der offenen Tür offiziell eröffnet. Seit mehr als 60 Jahren ist die Wiener Städtische in Hermagor vertreten. Das Gebäude in der Hauptstraße 33 wurde 1986 bezogen. In den vergangenen drei Monaten wurde die Servicestelle modernisiert. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass sich unsere Kundinnen und Kunden bei uns wohlfühlen", sagt Landesdirektor Ferdinand Bucher.

Derzeit betreuen drei Mitarbeiter die rund 1500 Kunden in Hermagor und Umgebung. Unter den Eröffnungsgästen waren Bürgermeister Leopold Astner, Pfarrer Georg Granig, Gebietsleiter Alfred Unterberger, Christine Sabbata, Nina Pernusch, Verkaufsorganisator Dominik Battista, Verkaufsleiter Georg Resenig sowie Vermieter Walter Jurkowitsch.