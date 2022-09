Heftig kritisiert Norbert Schluga junior, Geschäftsführer der Schluga GmbH in Obervellach bei Hermagor, die SPÖ-Fraktion. Sie hat – mit zwei FPÖ-Mandataren – seinen Antrag auf eine fünfmonatige Verlängerung der Bebauungsverpflichtung abgelehnt, Schluga kostet das 21.000 Euro. Er spricht von einer "Bestrafungsaktion" und einem persönlichen "Revanchefoul" an ihm für die verlorene Bürgermeisterwahl der SPÖ vor einem Jahr. Schluga hatte vor dem Urnengang in einem Postwurf gegen den Bau einer großen Fabriksanlage in Obervellach protestiert, die anschließende Diskussion führte mit zur Wahlniederlage.