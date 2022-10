Der "Postwirt" in Seeboden zählt zu den ältesten Häusern (seit 1912) der Marktgemeinde am Millstätter See. Unternehmer und Wirt Franz Josef Schmidt führt den Traditionsbetrieb, dem ehemals auch eine Fleischerei angehörte, in vierter Generation. "Besonders stolz sind wir darauf, dass unsere Tochter Anna den Betrieb übernehmen wird", freut sich Schmidt, der im Restaurant und im angeschlossenen Hotel "Villa Ullrich" auf die tatkräftige Unterstützung von Gattin Astrid zählen kann. In der Küche hat seit 30 Jahren Jožica Polutnik, eine gebürtige Slowenin, das Sagen. "Auch meine Mutter Margaretha, die inzwischen 83 Jahre alt ist, arbeitet in der Küche noch immer mit", sagt Franz Josef Schmidt, der gerne seine Mitarbeiter vor den Vorhang holt. "Wir waren im Sommer einer der ganz wenigen Betriebe am See, der über drei Monate ohne Ruhetag durchgearbeitet hat. Das wäre ohne langjährige und motivierte Mitarbeiter nicht möglich gewesen."