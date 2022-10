Der Händedruck zur Begrüßung ist nicht so stark wie erwartet. Zum Glück. Denn die können zupacken wie ein Schraubstock. Hans-Peter Fuchs aus Dölsach ist ein beeindruckendes Muskelpaket. Der 45-Jährige misst 1,86 Meter und stellt mit 110 Kilogramm alles in den Schatten. Aber er hat nicht nur Masse - sondern auch Klasse: Der Osttiroler ist nämlich professioneller Armwrestler. „Ich habe Armdrücken schon in der Schule und beim Ausgehen geliebt“, sagt der Dölsacher. Doch mit dem professionellen Armwrestling hat er erst vor zehn Jahren begonnen. Seitdem konnte er über 80 Podestplätze bei internationalen Wettkämpfen verbuchen, davon 19 österreichische Meistertitel mit der linken und rechten Hand. Sein Bizeps-Umfang beträgt stattliche 54 Zentimeter, am Unterarm 46 Zentimeter. Er startet in der Kategorie über 100 Kilogramm – der höchsten Gewichtsklasse beim Armwrestling. „Mein Gegner kann genauso 170 Kilogramm schwer sein“, sagt der Armwrestler. Als Staatsmeister bleibt er ungeschlagen.

Dahinter steckt aber auch hartes Training. Beim Geräte-, Tisch- und Cardiotraining bringt sich Fuchs in Form, der außerdem auch Obmann vom Verein „Armwrestling is our honor“ ist. Auch Lebensgefährtin Sonja Egger teilt mittlerweile diese sportliche Leidenschaft mit Fuchs. „Sie ist auch mehrfache Staatsmeisterin“, sagt er nicht ganz ohne Stolz. Regelmäßig treffen sie sich zum Tischtraining mit anderen Armwrestlern.

Einer davon ist Manuel Lengfeldner aus Irschen. D er 38-Jährige ist zehnfacher Staatsmeister. Er tritt in der Kategorie bis 87 Kilogramm an. In Irschen hat der Obmann vom Verein „Carinthia Arm Pressure“, kurz CAP, ein kleines Trainingsstudio mit verschiedenen Geräten und speziellen Armwrestling-Tischen eingerichtet. Wie auch bei den Wettkämpfen ist dieser exakt 1,04 Meter hoch und hat Kissen für die Ellenbogen und Griffe für den freien Arm.

Bevor das Tischtraining beginnt, steht Aufwärmen am Programm © Kasupovic

"Beim Armwrestling gibt es strenge Regeln"

Doch bevor es losgeht, steht Aufwärmen auf dem Programm. Nach einem Griff in den Magnesium-Topf – für den optimalen Grip – bringen sich Fuchs und Lengfeldner am genormten Armwrestling-Tisch in Stellung. Die Gesichter sind verzerrt. Die weiß bestaubten Hände umklammern sich so fest, dass aus den Armen Adern hervortreten. Gekämpft wird mit ganzem Körpereinsatz – im Stehen versteht sich. Deshalb ist der Tisch auch im Boden verankert. Das Startkommando „Ready – go“ ertönt. Und die beiden Männer schenken sich nichts. Sieger ist, wer den Gegner mit dessen Handrücken zuerst auf das Polster zwingt. „Zu 80 Prozent passiert das in nur einer Sekunde“, sagt Fuchs. Und schnell wird klar: Mit dem verruchten Kneipensport hat das absolut nichts zu tun. Hier sind Profis am Werk.

Kraft und dicke Oberarme alleine reichen nicht. „Technik, Schnelligkeit und vor allem mentale Stärke spielen ebenso eine wichtige Rolle. Wenn einem schon vorher der Bammel geht, dann hat er schon verloren“, weiß Fuchs. Als Wettkampfsport folgt Armwrestling klaren Regeln. Bei Wettbewerben gibt es zwei Schiedsrichter. Sie ahnden unter anderem Fouls wie das Anheben des Ellenbogens. „Ein Fuß muss immer am Boden bleiben“, so Fuchs.

Sonja Egger und Hans-Peter Fuchs © Kasupovic

Harte Schale, weicher Kern

Aber auch wenn die Sportler hart zupacken können, so haben sie auch eine sanfte Seite. Die vier Kater namens „Felix“, „Amor“, „Puma“ und „Panda“ gehören zum Entspannungsprogramm von Fuchs, der zweifacher Familienvater ist. „Wenn ich meine Kater streichle, dann ist das so, als würde ich meine Seele streicheln“, gibt der Tischlermeister, der im Außendienst arbeitet, offen zu. Lengfeldner bevorzugt hingegen Hunde. Er hat einen Labrador namens „Rocky“ und packt neben seinen Hauptberuf bei Europlast auch am elterlichen Hof – sie haben eine Damwild-Farm – kräftig mit an.

Die beiden Vereine arbeiten auch immer wieder eng zusammen. So wird Mitte Dezember gemeinsam ein Newcomer-Turnier in Irschen veranstaltet. Wer sich für Armwrestling interessiert, egal ob Mann oder Frau, der kann sich bei Fuchs unter 0664-827 48 25 oder bei Lengfeldner unter 0650-668 18 10 melden.

Armwrestling gehört seit 15 Jahren zum Leben von Manuel Lengfeldner © Kasupovic