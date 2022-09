87 aktive Bergretter zählt die Bergrettung Lienz, deren Mitglieder sich am 23. September in der Pfister in Lienz zur diesjährigen Hauptversammlung trafen. Ortsstellenleiter Thomas Zimmermann konnte einige Ehrengäste und unzählige Vertreter der befreundeten Blaulichtorganisationen aus dem Bezirk begrüßen.



Trotz Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen waren im abgelaufenen Jahr 46 Einsätze zu bewältigen. Da das Jahr 2022 bereits fortgeschritten ist, wurde auch ein kurzer Rückblick über die aktuellen Einsatzzahlen gegeben. Bis September lagen die Einsatzzahlen bereits bei 53, wobei ein Großteil auf die zwei Hotspots Galitzenklamm und Bikepark Lienz entfallen. Neben den Ehrungen und Berichten stand ein Fototermin mit den Sponsoren der neuen Einsatzkleidung und des neuen Bergrettungs-Mannschaftstransporters auf dem Programm.

Zahlreiche Ehrungen

Im Frühjahr dieses Jahres konnte die Ortsstelle ihr neues Einsatzfahrzeug in Betrieb nehmen, welches die Ortsstelle mit großzügiger Unterstützung aller 16 Gemeinden im Einsatzgebiet, dem Tourismusverband Osttirol, der Alpinplattform und dem Land Tirol anschaffen konnten. Durch diese Anschaffung wird die Qualität bei der Abwicklung von Einsätzen noch einmal erhöht. Eine weitere wichtige Investition war der Ankauf einer robusten Bekleidung für die Einsatzmannschaft. Mit Unterstützung privater Sponsoren (Firmen Durst, Rossbacher, Pontiller und Lienzer Bergbahnen) konnte dieses Vorhaben umgesetzt werden, sodass jeder Einsatzbergretter mit einem optimalen Wetterschutz ausgestattet ist.

Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Michael Pichler und für je 40 Jahre Mitgliedschaft Hans Ekardt, Franz Fritzer, Romed Girstmair, Sigfried Girstmair, Helmut Latscher und Josef Mühlmann. Zudem bedankte sich die Ortsstelle bei dem in Kürze in Pension gehenden Alpinpolizisten Erwin Mariacher für die außerordentlich gute und kollegiale Zusammenarbeit.