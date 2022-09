Im Nationalpark Hohe Tauern, aber auch in den gesamten Alpen, finden vom 8. bis 15. Oktober wieder die Bartgeier-Zähltage statt. Hauptbeobachtungstag ist der 8. Oktober im Zeitraum zwischen 9 und 15 Uhr (mindestens 10 bis 14 Uhr). Wie in jedem Jahr bittet das Bartgeier-Team um Mithilfe, indem man Beobachtungen an die unten angeführte Kontaktadresse meldet.

Besonders wichtig bei den Sichtungen sind der Beobachtungsort, die Uhrzeit und individuelle Merkmale des Vogels (Färbung des Kopf- und Brustgefieders, Markierungen wie gebleichte Federn oder Beringung, Mauserlücken). Auch Fotos oder Videos der Sichtung sind erwünscht. Wer also Zeit und Lust hat, den 8. Oktober am Berg zu verbringen, soll die Augen offen halten und entsprechende Sichtungen weiterleiten.

Adressen zum Melden von Sichtungen:

Mail: bartgeier@hohetauern.at

Telefon: 0664/2601337 (Matthias Lehnert)