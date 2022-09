Wub, Wub und fertig! So könnte die Kurzbeschreibung des neuen Start-ups "WUB" - Werkzeug und Baumaschinen lauten. Es handelt sich dabei um eine Plattform, auf der Maschinen und Werkzeug zum Ausleihen sowie Dienstleistungen im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Gartengestaltung, Bau- und Baunebengewerbe angeboten werden. Sven Medrow aus Schwarzenbach (Stadtgemeinde Spittal) hatte die Idee zur App, die Freitagabend in der Kinofabrik von Christian Rieder (Five Elements Films) präsentiert wurde.