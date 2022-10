9000 Stück gestrickte Hauben, Schals, Socken, Handschuhe, Pullover und vieles mehr sind in Südafrika gelandet. Gertrud Rotter-Sorgo rief im ersten Lockdown 2020 eine Strick-Charity-Aktion ins Leben, die von 25 Frauen aus Oberkärnten und Osttirol sofort Unterstützung fand. Eine Spedition übernahm im Frühling dieses Jahres den Transport der insgesamt 390 Kilogramm schweren Pakete in die Drakensberge.

Rotter-Sorgo und ihr Ehemann Georg Rotter verteilten die Strickwaren kürzlich in 18 Vorschulen und in einem Waisenhaus. "Auch wenn die Arbeit und das Austeilen recht anstrengend waren, war es doch eine ganz große Freude, in eine Schar von glücklichen Kinderaugen zu blicken", sagt Rotter-Sorgo, die sich seit vielen Jahren für karitative Projekte in Südafrika und Indien engagiert. Der Gmünderin ist es ein großes Anliegen, sich zum Abschluss der Aktion bei allen Strickerinnen zu bedanken.



Gertrud Rotter-Sorgo (hinten im grünen T-Shirt) organisierte die Strick-Charityaktion © KK/ROTTER-SORGO