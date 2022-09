In Diskussionslaune waren die Gemeinderäte von Spittal am Mittwochabend nicht. Einstimmige Beschlüsse auf der Tagesordnung führten dazu, dass die Situation des Bahnhofes in Spittal ausgiebig diskutiert wurde. Aufs Tapet gebracht hat die Debatte Gemeinderat Johannes Tiefenböck (Grüne). Er hat einen entsprechenden Antrag eingebracht. Die Grünen blicken dabei wehmütig nach Westen, nämlich nach Lienz.