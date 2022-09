Neben der Stollenwelt in Bad Bleiberg und dem Naturschutzgebiet Trögerner Klamm steht der Wangenitzsee in der Gemeinde Mörtschach an der Grenze zu Osttirol zur Wahl bei der ORF-Sendung "9 Plätze - 9 Schätze". Die Votings starten bereits morgen, am 30. September. Hier entscheidet sich, welcher Platz es pro Bundesland in die Finalsendung am 26. Oktober schafft und schließlich um die Auszeichnung als schönster Ort des Jahres mitkämpft.