Vor 40 Jahren wurden die Kellerräume im Stift Millstatt zu einem Museum umgebaut, in dem seither die 1000-jährige Geschichte des Ortes ausgestellt wird. Inzwischen sind die Räumlichkeiten aber in die Jahre gekommen und benötigen einige Erneuerungen. Auch das Heimat- und Tourismusmuseum in Obermillstatt, das in der alten Volksschule beheimatet ist, muss adaptiert werden. In beiden Fällen sollen neue Beleuchtungen und Gestaltungselemente für die Innenräume angeschafft werden. Weiters soll an einem neuen Außen- und Internetauftritt gearbeitet werden.

"Durch die Modernisierung der Museen wird nicht nur der Ort, sondern die gesamte Region nachhaltig aufgewertet. Diese Beispiele zeigen, dass das Leader-Förderprogramm als Instrument der Regionalentwicklung für Kärntens Regionen unverzichtbar ist", sagt der zuständige Referent Martin Gruber. In beiden Fällen werden die Kosten für die Adaptierungen mit jeweils 5700 Euro beziffert, wovon rund jeweils 4600 Euro mit Leader-Mitteln aus dem Regionalentwicklungsreferat finanziert werden. Gruber war vor Kurzem vor Ort, um die Förderzusagen für beide Projekte zu überreichen. "Solche Fördermöglichkeiten sind wichtig, um gerade kleine Projekte zu unterstützen, denn sie leisten einen großen Beitrag zur Schaffung und dem Erhalt regionaler Infrastrukturen", sagt Landesrat Gruber.