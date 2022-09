Der alte Spar-Markt wurde Mitte August in Obervellach geschlossen. Mit dem Bau eines neuen Marktes wurde begonnen und der ist so gut wie fertig. Er wird am 12. Oktober eröffnet. Der alte, 1997 errichtete Markt, war stark sanierungsbedürftig und entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Der neue Markt wird 700 Quadratmeter umfassen, also 100 Quadratmeter mehr als der alte. Großen Wert legt Spark-Kauffrau Julia Kapeller auf Regionalität.