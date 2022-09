Derzeit ist der Jupiter der Erde so nahe, wie seit Jahrzehnten nicht. Und vor Kurzem lieferte das Weltraumteleskop "James Webb" Aufnahmen von den Ringen des Neptun. Perfekte Voraussetzungen also für das alljährliche internationalen Teleskoptreffen auf der Emberger Alm, das noch bis Sonntag, 2. Oktober abgehalten wird. Das Team rund um Thomas Sattlegger kann wieder zahlreiche "Sternegucker" zu diesen Astronomietagen begrüßen. Die Hobbyastronomen schätzen nicht nur den einzigartigen Sternenhimmel auf der Emberger Alm, sondern auch die Kulinarik und die Unterkünfte in den Hotels, Gasthöfen oder auf den Campingwiesen.

Das Treffen wird immer rund um die Neumondwoche angesetzt. Nachts gibt es einen Auffangparkplatz, man geht dann zu Fuß auf das Gelände. Jeder ist eingeladen, einmal einen Blick durch ein Teleskop zu werfen und sich von Fachleuten die Sternenkonstellationen erklären zu lassen. Es wird gefachsimpelt, geplaudert, getauscht und da namhaft Händler vor Ort sind, auch verkauft.

Auch tagsüber sind die Teleskope aufgebaut © KK/Thomas Sattlegger

Astronomische Programmpunkte

In diesem Jahr gibt es zusätzlich ein vielfältiges Rahmenprogramm auf der Emberger Alm und im Tal, etwa am Mittwoch, 28. September, um 20 Uhr, einen kostenlosen Vortrag zum Thema "Sternbilder und ihre Sagen" im Hotel Glocknerhof in Berg im Drautal.