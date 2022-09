Nach zwei Jahren Pause organisierte die Gendorfer Schluckspechtgemeinschaft in der Gemeinde Baldramsdorf wieder ein Straßenfest für den guten Zweck. 1000 Euro kamen zusammen, die Obfrau Monika Steinwender, Stellvertreterin Andrea Frohnwieser und Kassier Richard Steinwender nun als Spende für die Katastrophenopfer in Arriach an den dortigen Bürgermeister Gerald Ebner übergaben.