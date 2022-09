B-Girls und B-Boys werden die Athleten in der neuen olympischen Disziplin (B-Boying und B-Girling) genannt, früher bekannt unter "Breaking" oder "Breakdance". Bei Olympia 2026 werden erstmals Tänzer aus Österreich mit dabei sein – möglicherweise mit Kärntner Beteiligung, denn der Nachwuchs hat stark aufgezeigt. Knapp 70 B-Girls und B-Boys aus Österreich, Deutschland und Tschechien waren in vier Altersgruppen bei den Battles der "Breaking Austrian Youth Open" und der "Österreichischen Jugendmeisterschaft" am Start. Von den insgesamt 18 Titeln, die vor knapp 800 Zuschauern von einer dreiköpfigen, international namhaften Jury, vergeben wurden, gingen gleich vier Auszeichnungen nach Oberkärnten und zwei weitere Kärntner Talente konnten Top-10 Platzierungen erreichen.

Kreative Künstlernamen

Lorena Neuhold (MeLodi) und Felix Draxl (Lil Flex) aus Weißensee sicherten sich den ersten sowie dritten Platz. Die Spittaler Breakingtalente Luisa Heuff (Lady Lu) und Nino Winkler-Warl (Ninjo) holten Silber und Bronze in der jeweiligen Altersgruppe.

Die Zuschauer und Ehrengäste aus Sport und Politik zeigten sich von den "Power Moves", der Akrobatik, den tänzerischen sowie musikalischen Fähigkeiten der Sportler und der vielseitigen und hochkomplexen Disziplin Breaking begeistert. Trainiert werden die jungen Talente von Vasilica Iancu (El Vasi) und Sina Müller (Sinaya). Nun bereitet man sich intensiv auf eine mögliche Olympiateilnahme 2026 vor.