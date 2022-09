In den frühen Mittwochmorgenstunden kam es in der Gemeinde Reißeck, Bezirk Spittal, zu einem schweren Unfall.

Ein 49-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw auf der Mölltal Bundesstraße (B 106). Seine Tochter (18) befand sich ebenfalls im Auto. Plötzlich querte ein Hirsch die Fahrbahn. Der Mann konnte dem Tier nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erwischte es frontal. Das Wildtier wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert.

Durch Splitter verletzt

Der Mann und seine Tochter wurden durch die Glassplitter verletzt und nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Der Hirsch verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Totalschaden.