Es ist alles andere als eine Seltenheit, dass bei öffentlichen Bauvorhaben die am Beginn angenommenen Kosten am Ende oft gravierend überschritten werden. Nicht so beim Projekt Zubau einer Tagesstätte beim Kindergarten Presseggen in der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, die kürzlich eröffnet wurde. Dieses Projekt wurde zuletzt vom Kontrollausschuss eingehend geprüft, der Bericht darüber sorgte im Gemeinderat, der Montagabend unter Vorsitz von Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP) tagte, für eine Überraschung.