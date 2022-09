17 Bebauungsverpflichtungen mit entsprechenden Bankgarantien hat die Stadtgemeinde Hermagor in der jüngsten Vergangenheit ausgesprochen. Eine davon wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung zum Streitfall. Die Schluga GmbH, die in Presseggen ein Appartementprojekt umsetzt, kann die bis Ende 2022 geltende Bebauungsverpflichtung nicht einhalten. Somit entstand für die Stadtgemeinde die Verpflichtung, die mit 21.000 Euro festgesetzte Bankgarantie ziehen. Schluga bat schriftlich um eine Verlängerung um fünf Monate, da sich der Baufortschritt angesichts Corona, Ukraine-Krieg, Liefer- und Personalprobleme der Firmen wie dem örtlichen Bauverbot leider verzögert hätte.