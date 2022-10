"Mit jeder Sirene wurde meine Mutter ängstlicher und ängstlicher", erinnert sich Angelika Shuhanova (17). Sie kommt aus Luzk, einer 200.000-Einwohner-Stadt im nordwestlichen Teil der Ukraine. Es ist der 10. März, Putins Angriffskrieg auf den souveränen Staat ist in vollem Gange. Die Sirenen heulen wieder einmal. Und Angelikas Mutter Kateryna will weg, sie hält die Angst nicht mehr aus. Und ihre Tochter entscheidet, sie zu begleiten. Mutter und Tochter packten die Koffer und machten sich auf den Weg gen Westen. Zuerst zu Fuß über die Grenze nach Polen, dann mit dem Zug nach Wien. Die Familie lebte eineinhalb Monate in der Bundeshauptstadt, ehe es sie weiter nach Kärnten, zum Millstätter See, zog.