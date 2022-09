Das Ertlbad in Seeboden hatte bisher nur eine Holzrampe, die zwar einen barrierefreien Seeeinstieg erlaubte, allerdings für Rollstuhlfahrer ungeeignet war. Um künftig auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen das Baden zu ermöglichen, hat die Seeboden-Touristik im Rahmen eines Leader-Projektes nun einen Badelift angeschafft. Diesen können die Badegäste kostenlos verwenden und auch für die Benützung des Liftes ist keine zweite Person notwendig.

9500 Euro für mehr Barrierefreiheit

„Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema im Alltag wie im Tourismus. Daher sind solche Investitionen wichtig, ganz gleich ob in Gebäuden, auf Wanderwegen oder wie hier am See. Jede noch so kleine Anschaffung hilft, den bisher steinigen Weg dorthin weiter zu ebnen und zugleich wird die regionale Infrastruktur gestärkt“, sagt der für Orts- und Regionalentwicklung zuständige Referent, Landesrat Martin Gruber (ÖVP).

Die Kosten für den barrierefreien Zugang belaufen sich auf rund 9500 Euro. Der Ankauf des Liftes wurde mit Leader-Mitteln aus dem Regionalentwicklungsreferat von Gruber in der Höhe von 5700 Euro unterstützt.