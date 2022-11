"Andreas – der fesche Jungbauer." Optische Vorzüge liegen bekanntlich im Auge des Betrachters. Der TV-Sender ATV legte sich aber fest, dass Andreas Striedinger vor allem mit seinem Äußerlichen punkten kann. Der Jungbauer aus Krems in Kärnten nahm 2020 bei der Datingshow "Bauer sucht Frau" teil und lud gleich fünf Damen zu sich ein.

Im engen Favoritenkreis befanden sich damals Anja und Claudia. Die Wahl fiel Striedinger, Cousin des bekannten Skiweltcup-Fahrer Otmar, zwischen den beiden aber nicht leicht. Zunächst schickte er Claudia nach Hause, entschied sich somit für Anja. "Man hat dann aber gleich einmal gemerkt, dass es nicht passt", sagt Striedinger heute. Er griff zum Hörer und kontaktierte wieder Claudia.

Aktuell befindet sich Striedinger noch auf Partnersuche © kk/privat

Mehrere Monate probierten sie ihr Glück – ohne Erfolg. Heute pflegt er, bis auf kurze Nachrichten zu Geburtstagen oder Weihnachten, keinen Kontakt mehr zu den Kandidatinnen. Und generell hapert es ein wenig in der Liebe. Denn der 24-Jährige ist noch immer Single. Seine Wünsche? "Sie muss ein liebes Dirndl sein, mit viel Leidenschaft dahinter." Auch beruflich sollte seine Traumfrau in seine Welt passen. Immerhin ist er im Sportbauernhof Hochalmblick in Vordernöring fest eingespannt und wird ihn mit Jahreswechsel auch übernehmen. Von der Vorstellung, es seinen Eltern nachzumachen und den Betrieb inklusive Landwirtschaft mit der Partnerin einmal zu führen, hat er sich längst nicht verabschiedet.

Positive Erinnerungen an die Show

Auf seine "Bauer sucht Frau"-Teilnahme blickt er trotz unerfreulichem Ende sehr positiv zurück. "Es war eine der besten Entscheidungen, mitzumachen. Es hat alles super gepasst." Kritik in den sozialen Medien sowie in den Nachbardörfern steckte er weg. Damit müsse man rechnen, meint Striedinger.

Jahrelang versuchte ATV, den Liesertaler in die Sendung zu bekommen. Für Staffel 17 sagte er schlussendlich zu. "Früher dachte ich mir, ich bin zu jung für das Ganze." Mittlerweile bekam er auch Anfragen von anderen Produktionen. Ob man ihn jemals wieder vor der Kamera sehen wird? "Es kommt auf das Format an. Bei sowas wie Forsthaus Rampensau zum Beispiel aber eher nicht."