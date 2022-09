Der Verein "Save The Alps" ruft am kommenden Freitag zu einem europaweitem „Solidaritätsfeuer“ gegen den Wolf auf. Der in Spittal an der Drau registrierte Verein marschierte bereits am 25.Juni dieses Jahres zu einer Protestkundgebung in Mallnitz auf. Der Nationalpark Hohe Tauern hatte zu einem Seminar zum Thema Wolf geladen. Rund 100 Bauern aus Kärnten, Tirol und Salzburg forderten dort die Ausrottung des Wolfes.