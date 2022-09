Der namensgebende Gailtaler Almkäse stand Samstag und Sonntag im Mittelpunkt des 1. Gailtaler Almkäsemarktes. An die 2000 Einheimische und Gäste stürmten das Festzelt und die Festwiese beim GEFAT-Hof in Würmlach im Gailtal. Einmal wieder "100 Prozent regional genießen" stand ganz oben am Wunschzettel des Publikums. Es wurde verkostet, genossen und gekauft. Die Gailtaler Käsealmen präsentierten ihre Spezialitäten, flankiert von Produzenten anderer regionaler Produkte, die heimischen Speck, Würsteln, Erdäpfel, Honig, Schnaps, Fisch und Milchprodukte anboten.