Mit der Auszeichnung "Lederhosenkaiser 2015" hatte Biobauer Christian Dullnig aus Eisentratten im Bezirk Spittal an der Drau die besten Voraussetzungen für eine Teilnahme an der ATV-Datingshow "Bauer sucht Frau". 2018 machte er schließlich mit. Viele Ansprüche stellte Dullnig an seine Traumfrau damals nicht. "Egal ob brünett oder schwarzhaarig, die Ausstrahlung zählt", erzählte er zum Staffelstart. Am wichtigsten sei ihm aber Bodenständigkeit.

Die Damen Anna, Celia und Bianca landeten schlussendlich in seiner engeren Auswahl. Am Ende eroberte Anna sein Herz. Die Steirerin zog zu ihm nach Kärnten, wo sie gemeinsam den Lerchner Hof in Vordernöring auf Vordermann brachten. Aus dem renovierungsbedürftigen Gebäude, das Dullnig im Alter von 23 Jahren geerbt hatte, wurde ein moderner Hof, wo heute zahlreiche Gäste ihren Urlaub am Bauernhof verbringen.

Neue Partnerin gefunden

Das gemeinsame Abenteuer von Christian und Anna hatte aber ein unerwartetes Ablaufdatum. "Das mit uns hat nur zwei Jahre gehalten", erzählt Dullnig heute. Seine Teilnahme an der Kuppelshow bereut er deshalb aber trotzdem nicht. "Die Zeit war lustig, man hat viele Menschen kennengelernt. Ich habe das alles gut in Erinnerung." Im Bereich der Liebe hat sich auch wieder was getan. Der 35-Jährige ist derzeit nämlich wieder glücklich vergeben.