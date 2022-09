Tourismusvertreter, regionale Produzenten, Kulturverantwortliche und die Politik präsentierten nach einer zünftigen Wanderung am Obergailer See im Rahmen von "Morenden am See" das kulinarisch-kulturelle Herbstprogramm. Tourismusobmann Nikolaus Lanner: "Im Zuge der Hüttenoffensive werden geführte Wanderungen zu zahlreichen Almhütten angeboten und auch im Rahmen von Slow-Food-Erlebnissen lässt sich der Herbst in unserer Region wunderbar auskosten."