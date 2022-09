Am Montag, gegen 22:40 Uhr, kam es im Badezimmer in einer Wohnung in Spittal zum Brand einer Waschmaschine. Grund dafür war vermutlich, dass die Wohnungsmieter, ein 61-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau, vergessen hatten, ein dort neben einem Handtuch aufgestelltes Teelicht auszulöschen. Der Brand konnte noch selbstständig mittels Wasser gelöscht werden. Durch den Brand wurde die Waschmaschine völlig zerstört. Es wurden keine Personen verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Spittal stand mit zwei Fahrzeugen und 20 Männern und Frauen im Einsatz.