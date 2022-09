Gerhard Köfer ist am Wochenende bei einer Mitgliederversammlung als Chef des "Team Kärnten" bestätigt worden. Das teilte die Partei am Montag in einer Aussendung mit. Die rund 60 stimmberechtigten Mitglieder sprachen Köfer sowie dem restlichen Vorstand zu 100 Prozent das Vertrauen aus. Als Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Kärnten steht Köfer schon länger fest, darüber wurde bei der Mitgliederversammlung nicht abgestimmt.

Das "Team Kärnten" erreichte bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2018 5,7 Prozent. Bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Vorjahr gelang es Köfer, die Bezirksstadt Spittal an der Drau zurückzugewinnen, wo er schon in seiner Zeit als SPÖ-Politiker Bürgermeister war. Außerdem warb die Partei den früheren freiheitlichen Bürgermeister von Klagenfurt, Christian Scheider, an. Auch diesem gelang es, den Bürgermeistersessel von der SPÖ zurückzuholen.