Die jährliche Berufsinfomesse "Lehre on Air" machte wieder in Spittal Station. Rund 800 Personen belebten vergangenen Freitag den Rathausplatz. Zum interaktiven Berufsorientierungstag kamen die Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Schulstufe aus den Mittelschulen und höheren Schulen. Sie kamen so direkt mit Arbeitgebern aus der Region in Kontakt und tauschten sich über die Chancen in der Berufswelt aus.

Mit Übungen und kleinen Aufgaben vor Ort war es auch möglich, Berufe zu erleben und auszuprobieren. 26 Unternehmen stellten sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor. Auch zehn Institutionen informierten über Lehrberufe und Ausbildungsangebote.

Aussichtsreiches Angebot

Mit dabei waren unter anderen das Berufsinfozentrum des AMS Spittal, Asut Computer, Lindner Recycling, P&G Austria, Strabag, Porr, Schmidt Raumausstattung, die Fachberufsschule Spittal, RF Service OG, Metrica Austria, Hasslacher oder die ÖBB.