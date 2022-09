Seit 36 Jahren ist Viktor Plank unermüdlich unterwegs, um Spenden für krebskranke Kinder in Oberkärnten zu sammeln. Im vergangenen Jahr waren es über 50.000 Euro. Das jährliche Benefizkonzert „Ein Herz für Kinder“ ist fixer Bestandteil seines Wirkens. Und so freuten sich Gabi Lebitschnig und Angelika Granitzer von der Kärntner Kinderkrebshilfe mit dem Initiator über die Darbietungen von New Voices Greifenburg unter der Leitung von Ingrid Nußbaumer, der Sängerrunde Zlan unter Katrin Winkler, der Stimmen aus Amlach mit Chorleiterin Michaela Sagmeister, des Singkreises Porcia unter Bernhard Wolfsgrube sowie des Gitarristen Bernhard Steiner und der Tanzschule Valentin Isopp. Durch den Abend führte Martin Moser.