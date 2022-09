Nach den Ermittlungen zum Arbeitsunglück von 2019 und nach akribischer Vorbereitung wurden in den vergangenen zwei Wochen insgesamt zwölf Kilometer Seil der alten Goldeck Pendelbahn vom europaweit tätigen Maschinenbauunternehmen Franz Parth & Co aus Südtirol abgetragen. Was auch bei Anrainern für Aufatmen gesorgt hat, schließlich lag die Seilbahntrasse im Baldramsdorfer Ortsteil Schwaig direkt über Siedlungsgebiet.