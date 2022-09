Verkehrsunfall Freitagnachmittag in Seeboden: Kurz vor 16.45 Uhr fuhr eine deutsche Urlauberin mit ihrem Pkw in Richtung Spittal. In einem Kreuzungsbereich wurde die 51-Jährige von der tief stehenden Sonne so stark geblendet, dass ihre Sicht auf den Straßenverlauf und den Gegenverkehr stark beeinträchtigt wurde.

Dabei kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden Radfahrerin. Die 46-jährige Seebodenerin kam zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Radfahrerin wurde nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal eingeliefert. Das Rennrad wurde stark, der Pkw leicht beschädigt.