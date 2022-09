Der Gailbergsattel, das Eingangstor vom Drautal in das Gailtal, ist um eine Attraktion reicher. Gestern wurde die für Reisende und Einheimische die frei zugängliche Freizeitanlage "World of Mountains & Lakes Berg-Erlebnis-Park" ihrer Bestimmung übergeben. Dank der Privatinitiative der Kötschacher Gastwirtefamilie Martin Buzzi (Hotel Gailberghöhe) wurde binnen eines Jahres ein für alle Altersgruppen ausgelegter Erlebnisraum mit einem Angebot an Spiel-, Bewegungs- und Erlebnismöglichkeiten geschaffen. Die Baukosten von rund 118.000 Euro teilen sich EU (Leaderprojekt), Landes-Tourismusreferat, die Gemeinden und die Familie Buzzi. "Ich würde mir öfter ein so erfolgreiches harmonisches Miteinander von Privaten, Grundbesitzern und der öffentlichen Hand wünschen", gratulierte Tourismusreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP).