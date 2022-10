Vor fünf Jahren zog es Heinrich Burgstaller von der Ostsee zurück in seine Heimat nach Radenthein. In Döbriach pachtete er zuerst den Brandhof mit der rund 15 Hektar großen Landwirtschaft und begann mit dem Schnapsbrennen. 2021 übernahm er den Hof, den er mit Birgit Maier betreibt. "Und so wurde aus dem Doktor der Mikrobiologie und der Sozialarbeiterin auf einmal Bauer und Bäuerin", erzählt Maier vom Quereinstieg.