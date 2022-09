Bereits 2019 und 2021 wurden 1,6 Kilometer der B88 Kleinkirchheimer Straße erneuert. Am Montag, dem 26. September, starten im Rahmen der Straßenbauoffensive von Landesrat Martin Gruber (ÖVP) die Arbeiten am dritten Abschnitt des sogenannten Radentheiner Anstiegs zwischen Radenthein und St. Peter ob Radenthein. In diesem Bereich ist die Fahrbahn auf einer Länge von 600 Metern von Rissen, Schlaglöchern und Spurrinnen durchzogen.

Im Laufe der nächsten Wochen wird die Deckschichte vollständig abgefräst und neu asphaltiert. Zusätzlich wird die Straßenentwässerung erneuert und optimiert. Während dieser Zeit saniert die Gemeinde Radenthein auch die Park- und Busbuchten, die sich dort befinden. „Landesstraßen wie die B88 gehören zur grundlegenden Infrastruktur in den Regionen, die wir zu erhalten haben. Daher investieren wir hier zu den bisherigen 1,1 Millionen Euro weitere 360.000 Euro“, sagt Gruber.

Die Fertigstellung ist Ende Oktober geplant. Die Arbeiten können unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt werden. Aufgrund der halbseitigen Fahrbahnsperre und einer verkehrsabhängigen Ampel ist im Baustellenbereich mit kürzeren Wartezeiten zu rechnen.