Das Ende einer Ära steht bevor. "Genau sechzig Jahre liegt die Eröffnung zurück. Mein Vater hat damals die Bäckerei Hierländer übernommen", erzählt Wolfgang Wendt. Er selbst führt den Meisterbetrieb seit 36 Jahren. Am Freitag, den 30. September, wird die Backstube in der Lederergasse zum letzten Mal angeworfen. "Ich habe es noch nicht ganz realisiert, aber es ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören", so der Bäckermeister.