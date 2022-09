Hermagor will grüner und noch lebenswerter werden

Die Stadtgemeinde Hermagor will mit dem Projekt „Ökologisches Stadt(er)leben“ Vorbild für ökologische Stadtgestaltung werden. Landesrat Martin Gruber (ÖVP) hat am Wochenende eine Förderzusage in der Höhe von 180.000 Euro überbracht.