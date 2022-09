Die Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weißensee setzt auf Mobilitätsangebote. Eine Vielzahl von Outdooraktivitäten soll somit bis weit in den Herbst nachhaltig und bequem erreichbar sein. So zeigen sich selbst bekannte Berg- und Bike-Ziele bis Ende Oktober von einer neuen Seite. Beispielsweise die Wanderung durch die Garnitzenklamm bei Hermagor. Egal ob man sich für den 6,6 Kilometer langen Rundweg oder den Aufstieg aufs Nassfeld entscheidet – per Rufbus kann man wieder zurück zum Ausgangpunkt gelangen.

Angeboten wird die Kombination von Rad- und Wanderbussen (neues Rufbussystem), den ÖBB S-Bahnen, die stündlich zwischen Villach und Hermagor verkehren, dem FReD Carsharing-Modell mit neun Standorten sowie über 25 Radverleih- und Servicestationen entlang der Radwege. Kraftsparend lässt sich so etwa der Gailtal Radweg R3 zwischen Kötschach und Villach erkunden. Deutlich mehr Höhenmeter machen da alle, die eine E-Bike-Tour auf die Egger Alm in Angriff nehmen.

Mit der +Card holiday, GästeCard Basic (Lesachtal/Nassfeld-Pressegger See) und der Weißensee PremiumCard ist die Nutzung der Buslinien

im Gail-, Gitsch- und Lesachtal kostenlos. Für Inhaber der +Card holiday sind zusätzlich der Rufbus Nassfeld und der Naturparkbus Weissensee gratis nutzbar. Urlauber können mit der +Card holiday und GästeCard Basic in ganz Kärnten kostenlos mit allen S-Bahnen der ÖBB reisen. www.nassfeld.at/herbst