Montagvormittag wollten ein 89-jähriger Mann und seine 85-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal in einem Einkaufszentrum in Spittal mit einer Rolltreppe in das Obergeschoß fahren. Vermutlich aufgrund eines Fehltritts beim Betreten der Rolltreppe verlor der 89-jährige sein Gleichgewicht und stürzte gegen seine hinter ihm fahrende Ehefrau.

Beide kamen auf der Rolltreppe zu Sturz und die 85-Jährige stürzte mit dem Hinterkopf auf eine vor der Rolltreppe befindliche Metallplatte. Vor Ort befindliche Zeugen betätigten umgehend den Notstopp und verständigten die Einsatzkräfte. Das Ehepaar wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal gebracht.