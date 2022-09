Drei Männer öffneten am Montag gegen 14 Uhr eine Abdeckung zu einem Hackschnitzel-Bunker auf einem Bauernhof im Bezirk Hermagor. Ein 29-jähriger Mann stand dabei in der Mitte der Abdeckung, während die beiden anderen Männer die auf Rollen gelagerte Abdeckung zur Seite schoben. Der 29-Jährige übersah vermutlich eine Öffnung, stürzte, konnte sich zwar noch kurz an der Abdeckung festhalten, fiel aber schlussendlich sechs Meter tief.

Ein kleiner Haufen mit Hackschnitzeln konnte den Aufprall zumindest etwas abmildern, der 29-Jährige zog sich aber Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er musste von einem Notarzt, drei Sanitätern sowie einem First Responder erstversorgt werden und danach wurde er durch sechs Einsatzkräfte der Bergrettung Lesachtal aus dem Bunker geborgen und vom Rettungshubschrauber RK 1 ins BKH Lienz geflogen.