Ein neuer Masterplan soll die künftige touristisch-bauliche Entwicklung Hermagors festlegen. Dass es so wie bisher nicht weiter gehe, darüber sind sich Vertreter der Stadtgemeinde Hermagor, des Tourismus und des Tourismusreferats des Landes einig. Gerade Hermagor geriet in den vergangenen Jahren immer mehr in den Blickpunkt umtriebiger Immobilienentwickler, die sich mit ihren, mit einem touristischen Deckmäntelchen versehenen, lukrativen Zweitwohnsitz-Projekten in besten Lagen am Berg, am See und im Tal breitmachen.