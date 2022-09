Was letztes Jahr als Versuch gestartet und zum vollen Erfolg mit an die 1000 Besucher wurde, erfährt am 24. September von 11 bis 18 Uhr eine Neuauflage: Zwischen der Buschenschank Höfler und Weinbau Lagger verwandelt sich der 200 Meter lange Weg in einen kulinarischen Herbstreigen. Neben Angeboten der regionalen Slow-Food-Spezialisten, Musik und Kinderanimation entlang der „singolo strato“, was soviel wie „Einschicht“ bedeutet, haben sich auch Harald Lagger und Gustl Unterlerchner für die vielen Besucher gewappnet.

Lagger bietet zu Weinbergführungen seine Rot- und Weißweinsorten, Liköre, Fischprodukte aus dem Millstätter See und Kastanien an. Unterlerchner hat zusätzliche 100 Kilo Hauswürstel für die bekannten Brettljausen produziert und bietet auch der Landjugend Platz, die die Gäste mit Kaffee und Kuchen versorgen wird. Eine große Wiese ist als Parkplatz für die Besucher reserviert, als alternative Anreise wird das Nockmobil empfohlen.