Sie ist der Mittelpunkt im Ort: Margarethe Brandner und ihr Lokal "Hereinspaziert" in Steinfeld. Im Jänner 2016 entschloss sich die Drautalerin in ihrer Heimatgemeinde den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. "Nachdem ich mit meinem Ex-Mann in Spittal die Obst- und Gemüsewelt Brandner in der Bahnhofstraße aufgebaut hatte und auch da schon regelmäßig Obst und Gemüse verkochte, lag es nahe, in Steinfeld etwas Ähnliches aufzuziehen", erinnert sich die tüchtige Unternehmerin.