Ein Arbeitsunfall hat sich Samstag gegen Mittag auf einem Firmengelände in Döbriach am Millstätter See ereignet. Ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau wurde dabei schwer verletzt. Er war damit beschäftigt, einen Holzleimbinder zu demontieren. Plötzlich brach dieser auseinander, der Mann wurde eingeklemmt.

Erst nach einer Stunde gelang es dem 54-Jährigen, sein Mobiltelefon zu ergreifen. Damit konnte er die Rettungskette in Gang setzen. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK 1 ins LKH nach Villach geflogen.