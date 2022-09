"Ich will dich" lautet der Titel des neuen Albums der Nockis. Sie wollen ihn, lautet beim Heimspiel in Millstatt die Antwort tausender Fans von Gottfried "Friedl" Würcher und seiner Band. Und das seit 40 Jahren. Mit dem Nockisfest wird dieses Bühnenjubiläum ein Wochenende lang gefeiert. Zum Auftakt am Freitag gab es gleich mehrere Überraschungen.