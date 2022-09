Bei einer Kontrolle wurden bei mehreren Brücken entlang der B 107 Großglockner Straße schwere Schäden am Fahrbahnbelag festgestellt. Konkret handelt es sich um zwei Brücken über den Astenbach in der Gemeinde Mörtschach sowie die Möllbrücke Putschall in Großkirchheim. Darüber hinaus befinden sich auf einer Länge von 14 Kilometern im Freilandbereich zwischen Winklern und Heiligenblut vier Streckenabschnitte, die ebenfalls bereits starke Verdrückungen und Risse in der Fahrbahn aufweisen und aus Synergiegründen mitsaniert werden.