"Mei Gspusi kimmp heit her, also richt i mi schnell her." Diese Songzeile stammt aus dem Musikvideo "Herbschtfescht Liebe". Die Organisatoren der Jugend Liesing haben es in dieser Woche veröffentlicht, um noch möglichst viele Feierfreudige zur Veranstaltung am Samstag, 17. September, ins Lesachtal zu locken. Hauptakteurin ist die 21 Jahre junge Magdalena Guggenberger, selbst Mitglied in der Landjugend Liesing. Sie macht schon seit längerer Zeit Rapmusik, welche sie bis dato aber noch nie veröffentlicht hat.