Am 15.09.2022 um 14.45 Uhr lenkte ein 41-jähriger Mann aus Bosnien und Herzegowina ein Sattelzugfahrzeug mit Sattelanhänger auf der Tauernautobahn (A 10) in Fahrtrichtung Villach. Nach dem Wolfsbergtunnel auf Höhe Spittal kam er auf Grund eines Reifenschadens am Sattelzugfahrzeug von der ersten Fahrspur ab, fuhr gegen die Leitschiene und konnte nach rund 100 Metern das Fahrzeug am Pannenstreifen zum Stillstand bringen.